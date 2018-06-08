İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, eğitimin bir süreç olduğunu, doğumdan başladığını ve ölüme kadar devam ettiğini belirterek, "İşte o eğitimin en önemli parçalarından birisinin kitap okuma evleri, edebiyat kıraathaneleri olduğunu bildirdi.

Sultanbeyli'deki Aydos Edebiyat Kıraathanesi, törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Vali Şahin, bu mekanların kültür dünyasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün sürpriz bir şekilde açıkladığı 'millet kıraathaneleri'nin burada bir küçük örneği oldu." dedi.

Kıraathanelerin eğitimin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Şahin, "Eğitim bir süreçtir. Doğumdan başlar ölüme kadar devam eder. İşte o eğitimin en önemli parçalarından birisi de bugün burada hizmete açılan kitap okuma evidir, kıraathanedir. Bu mekanda insanımız, evlatlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hem hoşça vakit geçirecek hem bilgilenecek hem de o kültür dünyamıza inşallah buradan çok büyük katkılar sağlayacak. Düşünürler, edipler, şairler buradan yetişecektir." diye konuştu.