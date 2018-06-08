İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, eğitimin bir süreç olduğunu, doğumdan başladığını ve ölüme kadar devam ettiğini belirterek, "İşte o eğitimin en önemli parçalarından birisinin kitap okuma evleri, edebiyat kıraathaneleri olduğunu bildirdi.
Sultanbeyli'deki Aydos Edebiyat Kıraathanesi, törenle hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Vali Şahin, bu mekanların kültür dünyasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün sürpriz bir şekilde açıkladığı 'millet kıraathaneleri'nin burada bir küçük örneği oldu." dedi.
Kıraathanelerin eğitimin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Şahin, "Eğitim bir süreçtir. Doğumdan başlar ölüme kadar devam eder. İşte o eğitimin en önemli parçalarından birisi de bugün burada hizmete açılan kitap okuma evidir, kıraathanedir. Bu mekanda insanımız, evlatlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hem hoşça vakit geçirecek hem bilgilenecek hem de o kültür dünyamıza inşallah buradan çok büyük katkılar sağlayacak. Düşünürler, edipler, şairler buradan yetişecektir." diye konuştu.
Kıraathanelerin korunması gerektiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:
"Bizim geçmişimizde, kültürümüzde köy odaları vardı. Yaşlılarımız çok daha iyi hatırlayacaklardır. Köy odalarında köylü toplanır, orada birlikte kitap okunur, birlikte hikayeler, masallar, hatta destanlar okunurdu. Biz farkında olmadan hem karşılıklı eğitim sağlanmış olur hem de karşılıklı olarak bir bilinçlenme, aidiyet, vatan, bayrak, gelecek aile tasavvuru, düşüncesi şekillenirdi. Bu millet zaten o irfan sayesinde bin yıldır bu Anadolu'da dimdik ayakta. Bu müesseseleri koruduğumuz sürece ebediyete kadar da dimdik ayakta bu topaklarda bu millet devam edecektir."
- "İnşallah bu yerler tekrar eski günlerine kavuşur"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da kıraathanelerin kelime anlamını yitirdiğini ve bu tür yerlerin açılmasıyla tekrar eski tanımına kavuşacağını kaydetti.
Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kıraathane deyince kelime anlamı geçmişteki uygulamasıyla okuma, bugünkü lisan ile tercüme edecek olursak okuma salonu olarak ifade etmemiz gerekir ama bir dönem okumadan uzaklaşılan ancak oturulup boş zaman geçirilen, o boş zamanı geçirirken de biraz faydalı olmak yerine zamanı öldürülen yerler haline dönüşmüş. Şu anda özellikle edebiyat kıraathanesi denilince inşallah bu müessese ile tekrar geçmişte aslında kendi uygulaması, kelime manası okuma olan bu yerler tekrar eski günlerine kavuşur."
Bu tür projelerle insanların tekrar kitapla, okumayla barışık hale geleceğine inandığını belirten Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımız da 'millet kıraathaneleri' açılacağını söyledi." dedi.
Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.
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