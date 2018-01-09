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Sultanbeyli’de kimyasal gaz alarmı! Öğrenciler karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 18:22 | Son Güncelleme 8 saat önce

Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük iki kişi tarafından atılan ve kimyasal madde içerdiği iddia edilen biber gazından 4’ü öğrenci 6 kişi zehirlendi. Zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Tedavileri tamamlanan 4’ü öğrenci 6 kişinin de hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı.

Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişiden 1’i gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

TABURCU EDİLDİLER

Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4'Ü ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN KOKUDAN RAHATSIZLANMIŞ

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli lise öğrenci kimyasal gaz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu pendik ne kadar pislik bir yer oldu son zamanlarda .
Tamamen cıa mossad ın uzaktan kumandayla yönettiği pırovakatif bir hainlik bu teröristleri yönlendiren ve yaptıran eller ve destekçileri bulunup gereği yapılmalıdır hainden hiçbir insana ve insanlığa fayda gelmez imha edilmelidir. Reel olarak insanlar insan haklarına uymuş olsaydı hapishanelerde insan olmazdı hainlik ihanetten vatan millet düşmanlığından büyük insan hakları ihlali yotur olamazda vatanını milletini satan namusunu göz kırpmadan satar bu tür yaratıkların insan hakları diye bir hakkıda yoktur olmamalıda.
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