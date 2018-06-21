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SULTANBEYLİ'DE MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRAN COCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SORUŞTURMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

  *Şüpheli hakkında 31 yıla kadar ceza istendi Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Sultanbeyli'de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan şüpheli B.Ü.

*Şüpheli hakkında 31 yıla kadar ceza istendi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Sultanbeyli'de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan şüpheli B.Ü. hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı", "Tehdit" ve "Çocuğa karşı hürriyeti tahdit" suçlarından 31 yıla kadar dava açıldı.
Sultanbeyli'de 30 Mayıs 2018 tarihinde aynı mahallede oturduğu 8 yaşındaki kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan B.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede olay anlatıldı. Şüpheli B.Ü. (31) ile 8 yaşındaki mağdur R.G.'nin aynı mahallede oturdukları bilgisine yer verilen iddianamede, olay günü mağdur R.G.'nin annesi tarafından şüphelinin çalıştığı markete alışveriş amacıyla gönderildiği kaydedildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ İDDİASI
İddianamede, alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için marketten ayrılan mağdur R.G.'nin şüpheli tarafından motosiklet ile takip edildiği, bir süre sonra motosikletini park eden şüphelinin mağdurun yanına gittiği, bir şey vereceğini söyleyerek dairesine götürdüğü savunuldu. Şüphelinin dairesine götürdüğü mağdura yönelik cinsel istismarda bulunduğu kaydedilen iddianamede, istismardan sonra mağdurun olanı anlatmaması için şüpheli tarafından ölümle tehdit edildiği anlatıldı.

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Çocuğun cinsel istismarı", "Tehdit" ve "Çocuğa karşı hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

ANKARA'DA TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANMIŞTI
Olaydan sonra İstanbul'dan kaçan şüpheli B.Ü., 1 Haziran tarihinde 05.00 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Akıncılar Gişesi'nde yapılan trafik kontrolü sırasında yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. B.Ü., aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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