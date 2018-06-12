Sultanbeyli'de mülkiyet sorununun çözümü için protokol imzalandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'nin mülkiyet sorununun çözümü için Sultanbeyli Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ndeki imza törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Ravza Kavakçı Kan, seçim çalışmaları sırasında, ev ziyaretinde bir kadının "Tapum nerede?" diye sorduğunu anlatarak, bir anda kendisini Sultanbeyli'nin tapu probleminin içinde bulduğunu söyledi.

Tapu probleminin yıllarca sürdüğünü dile getiren Kavakcı, "Bu meseleyi de Meclis'in kararıyla çözmüş durumdayız. Bu millet, her şeyin en güzeline layık. 15 Temmuz sonrası hepimizin sorumluluğu daha fazla. Bizim bu güzel millete hizmet için koşturmamız lazım. Senelerce uğraşanlar kadar emeğim yok ama bu problemin çözümünde tuz tanesi kadar katkımız olduysa ne mutlu bize. 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. İmzalanan bu protokolle yıllarca çözülmeyen Sultanbeyli tapu probleminin çözüme kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.