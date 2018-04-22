SULTANBEYLİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN: 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ormanlık alanda ısınmak ve mangal yapmak için ateş yakan iki kişi büyüyen alevlerin arasında kaldı. İki kişi yanarak ağır şekilde yaralandı. Olay, Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi'nin üzerinde bulunan ormanlık alanında saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ormanlık alanına üst kısmında mangal yakmak ve ısınmak için iki kişi ateş yaktı. İki kişinin bir süre sonra uyuyakalması üzerine alevler büyüdü. Ormanın çevresinde bulunan vatandaşlar ormanın yukarısından seslerin geldiğini fark ederek durumu İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

ORMANLIK ALANDA İKİ KİŞİ YANDI

Olay yerine çok sayıda İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ormanın alanın girişine güvenlik şeridi çekerek seslerin geldiği yerde araştırma yaptı. Kısa sürede bulunan iki kişi yandıklarını belirterek sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.