Sultanbeyli'de sosyal tesis ve mesire alanı hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesi tarafından, "Aydos Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı" halkın hizmetine açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, hayata geçirdikleri yatırımlarla Sultanbeyli'nin çehresinin değişmesini ve ilçenin gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek, Aydos Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı'nın da bu projelerden biri olduğunu ifade etti.

Aydos Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı'yla birlikte, ilçede 876 dönümü kapsayan mesire alanlarını hizmete açtıklarını belirten Keskin, katılımcılara tesis hakkında bilgiler verdi.

Keskin, 231 dönüm alan üzerine kurulan ve 20 bin metrekaresi halkın hizmetine sunulan tesisin proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Belediye olarak eğitimde önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Keskin, alan içerisinde bir kitap kıraathanesini de hizmete sunacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 bin metrekare içerisinde açık ve kapalı oturma alanlarımız, restoranımız, mesire alanımız ve semaver alanımız bulunuyor. Çalışmasını devam ettirdiğimiz proje içerisinde açık sergi alanı ve seyir terasımız, çocuk ve oyun günübirlik spor alanlarımız, etkinlikler için hizmet ünitemiz, göletimiz, kır kahvesi ve lokantamız, ormanın içerisinde okuma salonumuz, bir kitap kıraathanemiz, bisiklet ve yürüyüş yollarımız olacak. Bunların hepsini sizlerin hizmetine açacağız."