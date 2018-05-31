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SULTANBEYLİ'DE "TACİZ İDDİASI" MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de mahalleli, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin evini bastı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de mahalleli, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin evini bastı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi
İddiaya göre bir markette kasiyer olduğu öne sürülen B.Ü., akşam saatlerinde alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'yi "evine bırakayım" diyerek kendi evine götürdü. R.G. durumu annesine bildirdi. R.G.'nin annesiyle birlikte mahalleli de dün akşam B.Ü.'nün evinin önüne gitti. Öfteki kalabalık evi taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet ekibi öfkeli kalabalığı güçlükle evin önünden uzaklaştırdı. Polis, B.Ü.'nün evde olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi bugün Ankara'da gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü;:
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-Evin önünde toplanan kalabalık
-Polisin kabalıağı uzaklaştırması
-B.Ü.'nün fotoğrafı

DHA FEE

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