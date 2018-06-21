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Sultanbeyli'de taciz iddiasına dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "tehdit" ve "çocuğa karşı hürriyeti tahdit" suçlarından 31 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "tehdit" ve "çocuğa karşı hürriyeti tahdit" suçlarından 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur R.G'nin, annesinin söylemesi üzerine alışveriş için Sultanbeyli'de oturdukları mahallede bulunan bir markete gittiği anlatıldı.

Marketten alışveriş yaptıktan sonra eve yaya olarak dönen mağdur R.G'nin yanına market çalışanı B.Ü'nün motosiklet ile geldiği aktarılan iddianamede, şüphelinin daha sonra mağdur çocuğu, bir şey vereceğini söyleyerek oturduğu apartmandaki dairesine götürdüğü kaydedildi.

İddianamede, şüpheli B.Ü'nün burada 8 yaşındaki mağdur R.G'ye cinsel istismarda bulunduğu, ardından da "bunu kimseye anlatma, seni öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği aktarıldı.

Mağdur R.G'nin olayın ardından kendi ikametine gittiği ve olanları annesine anlattığı belirtilen iddianamede, gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

İddianamede, üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen şüpheli B.Ü. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "tehdit" ve "çocuğa karşı hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli B.Ü'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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