HABER

Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 07:25 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultanbeyli Mecidiye Kavşağı yakınında İstanbul yönünde emniyet şeridinde flaşörleri yanık halde duran 35 EVS 48 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Hamit Ç'nin kullandığı 34 GFZ 65 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç çelik bariyerleri aşarak yan yattı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Zafer Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah ve Ömer Aktaş ise ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsünü Sultanbeyli Polis Merkezine götürdü.

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir? Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?
Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!
YSK seçim takvimini tamamladı! YSK seçim takvimini tamamladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza minibüs Ölümlü Trafik Kazası sultanbeyli TEM Otoyolu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.