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İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 02:29 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Aralarında 2 yaşında bir bebeğinde olduğu 9 kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi.

Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı

Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan 3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı

(DHA)

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