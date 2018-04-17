Sultanbeyli'de ücretsiz kanser taraması

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği mobil kanser taraması tırı 16 Mayıs'a kadar Sultanbeyli Kent Meydanı'nda kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meydanda ücretsiz hizmet verecek olan mobil araçta, tüm kadınlar ücretsiz olarak test yaptırabilecek.

Mobil tır 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması, 40- 69 yaş arası kadınlarda ise meme kanseri taraması yapacak.