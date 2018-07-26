Sultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli'de iki sürücü yol çalışmasını fark edemedi, araçlarının tekerlekleri çukura düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy'de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
(FOTOĞRAF)
Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti
Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum