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Sultanbeyli'deki damper dehşeti kamerada -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.

TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor.

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