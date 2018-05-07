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SULTANBEYLİ'NDE ÖZEL HAREKAT POLİSİYLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Sultanbeyli'nde, önceki gün tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, özel harekat polisleri eşliğinde, 1 kişinin daha yakalanması için operasyon düzenlendi.

İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'nde, önceki gün tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, özel harekat polisleri eşliğinde, 1 kişinin daha yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskın yapılan villada yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, aranan şüpheliye ulaşılamadı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda villada aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunurken aranan şüpheliye ulaşılamadı.
Ekiplerin, aranan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
-Özel harekat polislerinin villaya girişleri
-Aramalar yapması

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