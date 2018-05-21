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Sultanehmet Meydanı'nda sahur ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi'nin Sultanahmet Meydanı'ndaki programına katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde sahur yemeklerini yiyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi, vatandaşlara ramazan boyunca Sultanahmet Meydanı'nda sahur ikramı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanahmet Meydanı'nda bu yıl başlatılan sahur ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Fatih'te yaşayanların yanı sıra İstanbul ve şehir dışından gelen vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı'nda kurulan sofralarda, ramazan ayı boyunca sahur yapma imkanı buluyor.

Sahur programına katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde sahur yemeklerini yiyor.

Beş bin kişinin bir araya geldiği sahurda vatandaşlarla sohbet eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, 2006 yılında sokak iftarlarını başlattıklarını, bunu geleneksel olarak Fatih'in çeşitli semtlerinde sürdürdüklerini belirtti.

Sokak iftarlarının büyük ilgi gördüğünü, İstanbul'u aşıp Balkanlar'a kadar yayıldığını ifade eden Suver, bu yıl da Sultanahmet'te sahur programını başlattıklarını aktardı.

Suver, sokak sahurlarını da geleneksel hale getireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece insanlarımız iftardan sahura kadar birlikte olabiliyor. Ramazan ayının bereketini, feyzini birlikte yaşayarak, bütünleşerek, paylaşarak ve kardeşlik duygularını geliştirerek bir atmosferi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize hatıra olarak kalıyor. Onlar büyüdükleri zaman birbirlerine anlatacakları çok güzel anıları burada yaşatmış oluyoruz. Gönlü İstanbul'da olan herkesi buraya bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi Ramazan sahur

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