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Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de eski eşiyle konuşmak için geldiği iş yerini basan şahıs, elinde bıçakla adeta dehşet saçtı. Tabure ile saldıran şahıs eski kayınpederi ve eski eşini bıçakla yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıldır evli olan 2 çocuk annesi Sema Altun (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer Başer’den (28) mahkemeye başvurarak yaklaşık 1 buçuk ay önce ayrıldı. Ancak Başer, eski eşi Altun’u rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine genç kadın mahkemeye başvurarak Başer hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı aldırılmasına rağmen Altun’u rahatsız etmeye devam eden Başer, önceki gün konuşmak için kadının çalıştığı diş polikliniğine geldi. Eski eşiyle görüşmek istemeyen Sema Altun ise babası Ayhan Altun’u (45) arayarak yardım istedi. Burada kayınpeder, kızı ve Başer arasında başlayan sözlü tartışma iş yerinden dışarıya taştı. Kavganın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartan Başer, etrafa savurmaya başladı. Bunun üzerine baba Altun da eline sopa alarak saldırgan damada karşılık verdi.

SOPA, TABURE VE BIÇAK HAVADA UÇUŞTU

Kavganın büyümesi üzerine tekme ve tokatla başlayan olay, bir anda sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabure ile eski kayınpederine vuran damat, bıçağı tekrar eline alarak eski eşini bacağından kayınpederini ise göğsünden yaraladı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ESKİ DAMAT GÖZALTINA ALINDI, KAYINPEDER YOĞUN BAKIMDA

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan damat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı kayınpeder ve genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonucu ambulansla Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçak darbelerini göğsün akciğer bölümüne geldiği tespit edilen baba Ayhan Altun, ameliyatın ardından müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırgan damat Ömer Başer'i gözaltına aldı.

İHA

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