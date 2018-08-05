SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi’de çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Rabi Kseibani öldü, kuzeni Hazem Kseibani yaralandı.

Olay, dün akşam Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2256 sokakta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre; sokakta yürüyen Suriye uyruklu 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran kavgada daha sonra bıçaklar çekildi. Kavgada boynundan bıçaklanan Rabi Kseibani hayatını kaybetti, kuzeni Hazem Kseibani’de yaralandı. Bıçaklı kavga dehşetine şahit olan sokak sakinleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rabi Kseibani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kseiban’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu/na kaldırıldı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Hazem Kseibani ise Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hazem Kseibani’nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, Rabi Kseibani’yi öldüren ve Hazem Kseibani’yi yaralayan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Yerdeki kan izleri

-Detaylar

