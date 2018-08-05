HABER

SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA Sultangazi’de çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Rabi Kseibani öldü, kuzeni Hazem Kseibani yaralandı.

Haber: İstanbul DHA
Sultangazi’de çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Rabi Kseibani öldü, kuzeni Hazem Kseibani yaralandı.
Olay, dün akşam Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2256 sokakta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre; sokakta yürüyen Suriye uyruklu 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran kavgada daha sonra bıçaklar çekildi. Kavgada boynundan bıçaklanan Rabi Kseibani hayatını kaybetti, kuzeni Hazem Kseibani’de yaralandı. Bıçaklı kavga dehşetine şahit olan sokak sakinleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rabi Kseibani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kseiban’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu/na kaldırıldı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Hazem Kseibani ise Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hazem Kseibani’nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, Rabi Kseibani’yi öldüren ve Hazem Kseibani’yi yaralayan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Toplanan vatandaşlar
-Yerdeki kan izleri
-Detaylar

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detayRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay
Rizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyorRizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.