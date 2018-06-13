HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sultangazi'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Silahla vurulan bir kişinin cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1476. Sokak'ta gece 04.00 sıralarında bir taksi şoförü yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, 7 kurşun isabet eden cesedin Mahir A.'ya (31) ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Kurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyorKurtuluş Savaşı günlüğü ilgi görüyor
Bolu'da bayram trafiği için önlemler alındıBolu'da bayram trafiği için önlemler alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği DHKPC gazi mahallesi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Diğer Haberler
Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Üvey dede rezaleti!

Üvey dede rezaleti!

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.