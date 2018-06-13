Sultangazi'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1476. Sokak'ta gece 04.00 sıralarında bir taksi şoförü yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Polis, 7 kurşun isabet eden cesedin Mahir A.'ya (31) ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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