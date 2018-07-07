Sultangazi'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, internet üzerinden satın aldığı belirtilen pompalı tüfekle Suriye uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, olay 50.Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yasin A. (18), husumetli olduğu belirtilen Suriye uyruklu Muhammet Sağil'in (32) işlettiği restorana gitti.
Elindeki pompalı tüfekle Sağil'e ateş eden Yasin A. olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Muhammet Sağil, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sultangazi Asayiş Şube Amirliği ekipleri, Yasin A'yı saklandığı bir binanın bodrum katında, olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cinayet zanlısı Yasin A'nın, pompalı tüfeği bir süre önce internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.
Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfekle Muhammet Sağil'in işlettiği restorana girmesi ve kısa süre sonra çıkarak uzaklaşması görülüyor.
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