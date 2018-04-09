İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, eğitim hayatına farklı bir soluk getirmek amacıyla renkli ve farkındalık oluşturan "Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi"ni hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Şehir Ormanları'nda uygulamaya konulan proje kapsamında öğrenciler, bilimsel yürüyüş, doğa günlüğü çalışması, biomimikri ve açık havada sanat çalışmalarına katılıyor.
Orman Kaşifleri projesi kapsamında bu ay süresince Sultangazi Şehir Ormanları'nda uygulanacak. Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi, çocuklara doğayı sevdirmek, hayatın renk, varlık ve canlılara karşı saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.
Hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, Sultangazi Binicilik Tesislerinde ata binme keyfi yaşarken, uzman eğitimcilerin gözetiminde bilimsel yürüyüşler, doğa günlüğü çalışmaları, biyomimikri (doğayı taklit ederek yeni tasarımlar oluşturmak) ve açık havada sanat çalışmalarına katılacak.
Program, Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanında, 11 Nisan saat 12.00'de başlayacak.
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