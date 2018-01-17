  SULTANGAZİ'DE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışmada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalanların olduğunu öne sürülmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

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