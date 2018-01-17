 SULTANGAZİ'DE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI : 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Cumali Yıldız (23)'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Sinir krizi geçirenler
-Cesedin çıkarılması
-Detaylar
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