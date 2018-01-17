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   SULTANGAZİ'DE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışmada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Sinir krizi geçirenler

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