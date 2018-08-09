HABER

SULTANGAZİ'DE, MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Sultangazi'de, ters yönde ilerlediği iddia edilen Uğur Sivri'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarparak devrildi.

İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, ters yönde ilerlediği iddia edilen Uğur Sivri'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarparak devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza; dün saat 20.30'da Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. 1. Cebeci Caddesi'nde ters yönde ilerleyen 34 UZ 5968 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmeye çalışan Cavit Cömert'in kullandığı 34 GL 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken sürücüsü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı Uğur Sivri'iyi, İstanbul Üniversitesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Cavit Cömert, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve sokağa girmek için sola doğru yöneldiği görülüyor. Motosikletin ise karşı yönden hızla gelerek otomobile çarptığı ve savrularak devrildiği görüntülere yansıyor.

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Ada'da Din dersinin seçmeli, Yunanca’nın ikinci dil olarak öne çıkarılması tepki çektiAda'da Din dersinin seçmeli, Yunanca’nın ikinci dil olarak öne çıkarılması tepki çekti
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.