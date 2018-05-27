SULTANGAZİ'DE PAZARDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (1)

Ersan SAN / İstanbul DHA
Sultangazi'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.
Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Olay yerinden görüntüler
Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum