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SULTANGAZİ'DE PAZARDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Ersan SAN  / İstanbul DHA Sultangazi'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Sultangazi'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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