HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

SULTANGAZİ'DE PAZARDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Ersan SAN  / İstanbul DHA Sultangazi'de pazarda tezgâh yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Sultangazi'de pazarda tezgâh yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgâh yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekât polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Zırhlı araçlar
-Polis ekipleri
-Yaşanan haraketlilik
Detaylar

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
"Farklı bir politikayı Türkiye'nin gündemine getiriyorlar"
Bakan Arslan, 3.Havalimanının yüzde 90,5 tamamlandığını açıkladıBakan Arslan, 3.Havalimanının yüzde 90,5 tamamlandığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.