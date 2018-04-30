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Sultangazi’de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:14 | Son Güncelleme

Seyir halinde bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) -Sultangazi’de seyir halinde bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı bir otomobilden sivil bir polise ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine üç mermi isabet eden polis, yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenler otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polisi çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı, olay yerindeki boş kovanları toplayarak delil çalışması yaptı.

Polis, otomobil ile kaçan silahlı saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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1 yaralı istanbul polise silahlı saldırı sultangazi

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