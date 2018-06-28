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Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Habipler Meydanı'nda seçim gecesi çok sayıda kişinin uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de seçim gecesi çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 24 Haziran'da bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görülen videonun incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip oluşturuldu.

Özel ekibin, mevcut görüntüyü ve söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.

Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere gerekli işlemin yapılacağı bildirildi.

Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan görüntüde, çok sayıda kadın ve erkeğin Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş ettiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
havaya ateş edilmesi soruşturma

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