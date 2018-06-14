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Sultangazi'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 07:15 | Son Güncelleme

Yangında, otobüs ve içinde bulunan bir motosiklet kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de seyir halindeyken yanmaya başlayan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan 34 FC 5128 plakalı özel halk otobüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.

Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü kapladı. Otobüsün park ettiği yerde bulunan bir marketin tabelası da alevlerin sıçraması sonucu yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Otobüs ile içinde bulunan bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle trafik de bir süre aksadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İETT Halk Otobüsü itfaiye polis sultangazi yangın

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