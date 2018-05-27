Sultangazi'de silahlı kavga: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir semt pazarında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1298. Sokak'taki semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaf arasında tartışma çıktı.
Esnaf yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Silah kullanılan kavgada, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
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