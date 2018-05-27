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Sultangazi'de silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

Semt pazarında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir semt pazarında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1298. Sokak'taki semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaf arasında tartışma çıktı.

Esnaf yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Silah kullanılan kavgada, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Semt Pazarı Silahlı kavga sultangazi

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