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Sultangazi’de ‘Türkiye ve Dünya Gündemi’ konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Sultangazi’de "Türkiye ve Dünya Gündemi’’ isimli bir sempozyum düzenlendi.

Sultangazi’de "Türkiye ve Dünya Gündemi’’ isimli bir sempozyum düzenlendi. Sultangazi Belediyesinin düzenlediği sempozyumda gündemde neler olduğu, geçmişin günümüzle nasıl bir bağlantısı olduğu konuşuldu.
Sultangazi Belediyesi tarafından gündemi anlamak ve yorumlamak için bir sempozyum düzenlendi. "Türkiye ve Dünya Gündemi" isimli sempozyuma konuşmacı olarak Sabah Gazetesi köşe yazarı Melih Altınok, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi köşe yazarı Hikmet Genç katıldı. Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda saat 19.30’da başlayan sempozyumu dinlemek üzere Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da dinleyiciler arasındaki yerini aldı.
Sempozyumdan önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Altunay, "Zaman zaman böyle güzel birlikteliklere vesile olacak programları bu salonlarda düzenliyoruz. İnanıyorum ki en güzellerinden bir tanesi de belki bu akşam icra edeceğimiz, sıcak gündemi paylaşacağımız, her zaman televizyonlardan izleyerek kendilerinden istifade ettiğimiz arkadaşlarımız istedik ki Sultangazimize misafir olsunlar. Sağolsunlar Murat Bey, Hikmet Bey ve Melih Bey bu akşam bizlerle birlikte olacaklar. Burada şu çok önemli. Birçok toplantıyı icra ediyoruz. Her zaman buradan boş dönmediğimiz toplantılar aslında bu güzel yorumcularımızın bir araya gelerek bizlere verdikleri mesajlardır. Son zamanlarda ülkemizin yazılı ve görsel basından takip ediyoruz. En önemli başarılarından birine tanıklık ediyoruz. Nedir o? Gerek Afrin harekatı, gerekse ardından dünya liderleri diyebileceğimiz Rusya’nın ve İran’ın en üst düzey yetkilileri ilçemizde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük yatırımların temelini atarken, Suriye meselesini de enine boyuna konuşarak tartışmalar yaptılar. Bu akşam inanıyorum ki konuşmacılarımız bu sıcak gündemi değerlendirecekler" dedi.
Sempozyum sonrası tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

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