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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 07:25 | Son Güncelleme

Özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis Sultangazi İlçesi uyuşturucu operasyonu

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