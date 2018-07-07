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Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eski Edirne Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, refüjden karşı yöne geçerek, Habibler yönüne seyreden 3 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, araçtan fırlayan biri ağır, iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kişi de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede, polisin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırılacak.

Bu arada polis ekipleri, kazaya karışan diğer araç sürücülerini alkol kontrolünden geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi trafik kazası

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