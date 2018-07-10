SULTANGAZİ'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da geçtiğimiz hafta MKP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik 2 Temmuz'da Sultangazi'de bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda Tunceli kırsalında silahlı eğitim alan ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan E.S. isimli kadın ve şüphelinin yaşadığı evin sahibi M.D. yakalanarak gözaltına almıştı. TEM ekipleri evde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu, değişik çaplarda 50 mermi ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirmişti.
Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.S. ve kaldığı evin sahibi M.D, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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