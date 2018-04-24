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Sultangazi’nin izcileri Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen "Dedeciğim Ben Geldim" temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na katıldı.

Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen "Dedeciğim Ben Geldim" temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na katıldı. Sultangazili izciler etkinlikler kapsamında 20 kilometrelik 57’nci Alayın İzinde yürüyüşüne de katıldı.
Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlediği İzci Kampı’nda her yıl yüzlerce genci ağırlıyor. Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü çatısı altında düzenlenen etkinliklerde gençlerin doğa ile buluşması sağlanırken aynı zamanda şehir dışı kamplarda da Sultangazi Belediyesini temsil ediyor.
Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü’nün bu seferki durağı Çanakkale oldu. Sultangazi Belediyesi İzcilik Kulübü, ecdadımızı yad etmek için Türkiye İzcilik Federasyonunun Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlediği “Dedeciğim Ben Geldim” temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na katıldı. Sultangazili izciler etkinlikler kapsamında 20 kilometrelik 57. Alayın İzinde yürüyüşüne de katıldı.
Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenen törenle Sultangazili izciler, Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama töreninde İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yer aldı.
Burada gençlerle sohbet eden Başkan Altunay "Çanakkale; kimliğimizin, benliğimizin ve mukaddesatımızın kodlarının saklı tutulduğu kutsal mekanlardandır. Çanakkale Savaşı aynı zamanda, ’Talebe Savaşı’ olarak da anılır. Çünkü Osmanlı Devleti girdiği Birinci Dünya Savaşı’nda yurdun her yerinde cephe açmış, yedi düvele karşı savaşıyordu. Çanakkale Cephesi’ne asker göndermede sorun yaşamıştı. Genç mektepliler bu kutsal göreve talip oldu. Tahsil çağındaki gençlerimiz, Anadolu’nun dört bir köşesinden okullarını, kalemlerini ve ideallerini geride bırakarak, ülkesini, mukaddesatını ve medeniyetini müdafaa etme şuuruyla cepheye koştu. Bir hilal uğruna, hayatının baharında gençlerimiz şehit oldu" dedi.
"Sultangazi Belediyesi İzcileri, tarihimizin bu kutsal kodlarına dokunmak istediler" diyen Başkan Altunay, "Tarihimize akıl ve yüreğinle dokunsan tarih bilincine sahip olursun. Doğaya dokunursan doğa bilincine sahip olursun. Biz Sultangazi Belediyesi olarak gençlerimizin vatanımıza, tarihimize, kültürümüze ve tüm insanlara akıllarıyla ve yürekleriyle dokunmasını istedik. Buradaki gençlerimiz 103 yıl önce Çanakkale’ye yola çıkan ecdadımızın izlerini takip edecek" ifadelerini kaydetti.

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