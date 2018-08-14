Sultanhamam esnafından döviz bozdurma eylemi

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - EMİNÖNÜ Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu. "BU HAREKETİN BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUZ" Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı. Grup adına ASDER üyesi İrfan Çalışkan bir basın açıklaması yaptı. Çalışkan, "Biz, Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine, karşı duruş olarak elimizdeki dövizleri bozdurarak ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız" dedi. DOLARLARINI BOZDURDULAR Daha sonra grup bozdurmak üzere yanlarında getirdikleri dolarları çıkardı. Esnafın bir bölümü ise "Yak" diye slogan attı. Grup daha sonra dolarları bozdurmak üzere meydanda bulunan banka şubesine gitti. Esnaf toplam 100 bin dolar bozdurarak vadeli hesaplarına yatırdı. Döviz bozduran bir esnaf, "Dolar bozdurmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bu sırada döviz bürosunda ise çok sayıda döviz bozduran kişinin olduğu görüldü.

