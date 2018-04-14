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SULUKULE SANAT AKADEMİSİ ÇALDI ERDOĞAN "TUNA NEHRİ" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi.

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti.
Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti. Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Görüntü Dökümü:
-Erdoğan'ın gelişi
-Tuna nehrini söylemesi
-Detaylar

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