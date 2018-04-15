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Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi.

Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi

Haber: İhsan YALÇIN, İstanbul (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti. Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti. Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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(Ek fotoğraflar) Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi(Ek fotoğraflar) Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi(Ek fotoğraflar) Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi(Ek fotoğraflar) Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan Tuna Nehri Türküsünü söyledi

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