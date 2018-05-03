Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup dağcı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sonrasında huzurun hakim olduğu Hakkari'ye coğrafi yapısı nedeniyle dağcılar yoğun ilgi göstermeye başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu 4 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan 4 dağcı, 8 saat sonra 2 bin 900 rakımda kamp yapacakları mağaraya ulaştı.

Geceyi burada geçiren dağcılar, sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşmak için harekete geçti. Zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, buraya "zirve defteri" bırakıp, döndü.

- "Bulutların hızlı hareketini hayretler içerisinde izledik"

Ertunç, yaptığı açıklamada, Sümbül Dağı'na tırmanışın zor olduğu kadar keyifli de geçtiğini anlattı.

Mağarada verdikleri molanın ardından 4 saatlik zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertunç, "Bir buçuk saat zirvede kaldık, bulutların hızlı hareketini hayretler içerisinde izledik" dedi.

Dağcı Ali İşkem de Sümbül Dağı'nın muhteşem bir manzarasının olduğunu belirterek, "Türkiye'de yapmış olduğum dağ tırmanışlarının içinde en iyi faaliyeti burada yaptım. Sümbül Dağı eşi benzeri zor bulunan bir dağdır. Kamp yüküyle ilk defa 1600 metre dikey tırmanış yaptım. Böyle zorlu dağlar profesyonel dağcıların istediği tarzdır. Hakkari bölgesi tamamen dağlık bir bölge olduğu için dağcılıkta bir numara olmalıdır." diye konuştu.

