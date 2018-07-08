Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

MELTEM YILMAZ - Türkiye'nin önemli turizm mekanlarından Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Trabzon'da Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, eşsiz manzarası ve Aya Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle de adeta turistleri cezbediyor.

Yöreye gelen turistler, seyir terasları sayesinde hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı seyredebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın da üç boyutlu tanıtımını izliyor.

Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, doğa, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.