Sümela Manastırı teleferik projesi ihaleye hazır

"Sümela Manastırı teleferik projesini çok ciddi şekilde çalıştık. İhaleye çıkmaya hazırız. Teleferik önce seyir terasına, Sümela'nın karşı bölgesine çıkacak. Dileyenler oradan Sümela'yı seyredebilecekler. Aynı zamanda Sümela'ya mevcut dar yolu kullanmadan yılda 400-500 bin ziyaretçi teleferikle çıkabilecek. Sümela'nın tadilata alınmadan önceki yıllık ziyaretçi sayısı 653 bindir. Bu çok büyük bir rakam. Teleferik kışın da hem seyir terasının hem karşı tarafta Sümela'nın ziyaretini sağlayacaktır. Bana göre Türkiye'nin en karlı teleferiği bu olacaktır ve turizme çok büyük hizmet edecektir."

- "Disneyland tarzı mekan oluşturulması için öneri var"

Gülcemal Projesi ile 800 bin metrekare yaşam alanı oluşturulacağını belirten Gümrükçüoğlu, "Gülcemal Projesi ile Karadeniz'in en büyük yaşam alanı ortaya çıkarılacak. Üç etap halinde tamamlanacak bu dev projenin birinci etap dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 250 bin metrekare alan kazandık." dedi.

Gümrükçüoğlu, projenin uygulandığı alanda su sporları yapılabilmesi için de imkan oluşturulacağının altını çizerek, "Bu alanda yapılabilecek projelere ilişkin önerilere açığız. Mesela burada Disneyland tarzı mekan oluşturulması için öneri var. Bu önemli. Neden? Samsun'dan bu yana Gürcistan dahil böyle bir yer yok. Böyle bir mekan bölge illerimize de komşu ülkelere de Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimize de hizmet eder. Modern bir Disneyland buranın bir bölümünde yapılabilir. Bu, yap-işlet-devret sistemiyle de yapılabilir." sözlerine yer verdi.

