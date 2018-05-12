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Sümela Manastırı teleferik projesi ihaleye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: "Sümela Manastırı teleferik projesini çok ciddi şekilde çalıştık. İhaleye çıkmaya hazırız" - "Bana göre Türkiye'nin en karlı teleferiği bu olacaktır ve turizme çok büyük hizmet edecektir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sümela Manastırı teleferik projesini ciddi şekilde çalıştıklarını, ihaleye çıkmaya hazır olduklarını söyledi.

Gümrükçüoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında, belediyenin mevcut çalışmalarının yanı sıra yeni projeleri hakkında sunum yaptı.

Sümela Manastırı bölgesinde teleferik yapılmasına ilişkin proje hazırlandığını anımsatan Gümrükçüoğlu, projenin ihale aşamasına getirildiğini aktardı.

Gümrükçüoğlu, Türkiye'nin en önemli teleferik projesinin Sümela Manastırı'na kazandırılacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sümela Manastırı teleferik projesini çok ciddi şekilde çalıştık. İhaleye çıkmaya hazırız. Teleferik önce seyir terasına, Sümela'nın karşı bölgesine çıkacak. Dileyenler oradan Sümela'yı seyredebilecekler. Aynı zamanda Sümela'ya mevcut dar yolu kullanmadan yılda 400-500 bin ziyaretçi teleferikle çıkabilecek. Sümela'nın tadilata alınmadan önceki yıllık ziyaretçi sayısı 653 bindir. Bu çok büyük bir rakam. Teleferik kışın da hem seyir terasının hem karşı tarafta Sümela'nın ziyaretini sağlayacaktır. Bana göre Türkiye'nin en karlı teleferiği bu olacaktır ve turizme çok büyük hizmet edecektir."

- "Disneyland tarzı mekan oluşturulması için öneri var"

Gülcemal Projesi ile 800 bin metrekare yaşam alanı oluşturulacağını belirten Gümrükçüoğlu, "Gülcemal Projesi ile Karadeniz'in en büyük yaşam alanı ortaya çıkarılacak. Üç etap halinde tamamlanacak bu dev projenin birinci etap dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 250 bin metrekare alan kazandık." dedi.

Gümrükçüoğlu, projenin uygulandığı alanda su sporları yapılabilmesi için de imkan oluşturulacağının altını çizerek, "Bu alanda yapılabilecek projelere ilişkin önerilere açığız. Mesela burada Disneyland tarzı mekan oluşturulması için öneri var. Bu önemli. Neden? Samsun'dan bu yana Gürcistan dahil böyle bir yer yok. Böyle bir mekan bölge illerimize de komşu ülkelere de Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimize de hizmet eder. Modern bir Disneyland buranın bir bölümünde yapılabilir. Bu, yap-işlet-devret sistemiyle de yapılabilir." sözlerine yer verdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: Sümela Manastırı teleferik projesi Trabzon

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