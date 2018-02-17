HABER

Sümer Ezgü'nün acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:32 | Son Güncelleme

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87), memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87), memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Şadiye Ezgü için memleketi Burdur'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile Ezgü Ailesi'nin yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Sümer Ezgü ve kardeşi Taner Ezgü taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Şadiye Ezgü'nün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Sümer Ezgü, "Ailemizin en büyüğü, annemizi kaybettik. 30 yıldır baypaslıydı ama kendisine çok iyi bakıyordu. Son günlerde 'Galiba ben gideceğim', 'Galiba bana sıra geldi' diyordu, hissediyor demek ki" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Çorum'a şehit ateşi düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Kilis'e roketli saldırı

Kilis'e roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.