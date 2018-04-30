Sümeyye, dünya şampiyonu oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.
Geçen Aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, geçen 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 50 metre kelebek stilinde de 3'üncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
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