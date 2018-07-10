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Süne avcısı kınalı keklikler yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in tek kanatlı üretim istasyonunda doğal yollarla üretimine başlanan kınalı keklik, tarımsal üretime zarar veren süne ile mücadelede etkin rol oynayacak - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ülkedeki 8'inci kanatlı üretim istasyonu olan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal edilen Kelkit Kanatlı İstasyonu'nda ilk etapta üretilen 8 bin kınalı keklik, Çorum, Giresun, Iğdır, Kocaeli, Kütahya ve Ordu'ya kınalı keklik popülasyonunun artırılması amacıyla gönderilecek - Gümüşhane Valisi Okay Memiş: - "Doğu Karadeniz'in bu anlamda tek istasyonu burası. Yıllık 10 bin kınalı keklik üretimini burada gerçekleştirebiliyoruz"

VEYSEL KARA - Türkiye'nin 8'inci, Doğu Karadeniz'in tek kanatlı üretim istasyonunda popülasyonun artırılması ve tarım zararlısı süne ile mücadele amacıyla kınalı keklik üretimi başladı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Karşıyaka köyündeki 40 dekarlık alanda yapımına Mart 2016'da başlanan ve Mayıs 2018'de hizmete giren istasyonda yıllık 10 bin kınalı keklik üretilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Samsun, İstanbul, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep, Afyon ve Malatya'nın ardından ülkedeki 8'inci kanatlı üretim istasyonu olan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal edilen Kelkit Kanatlı üretim İstasyonu'nda bir veteriner hekim ve 4 işçi görev yapıyor.

Yozgat ve Malatya şube müdürlüklerinden temin edilen 5 bin yumurta ve 3 bin 500 civcivle kınalı keklik üretimine başlanılan istasyonda, ilk etapta üretilen 8 bin kınalı keklik, Çorum, Giresun, Iğdır, Kocaeli, Kütahya ve Ordu'daki kınalı keklik popülasyonunun artırılması amacıyla bu illere gönderilecek.

Gelecek yıl ise 10 bin keklik yumurtasının üretilmesi ve ihtiyaç duyulan illere gönderilmesi hedeflenen istasyonda üretilen kınalı keklikler, tarımsal üretime zarar veren süneyle mücadelede etkin rol oynayacak.

- Hububata karşı zararlılarla mücadeleyi sağlayacak

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'ndaki incelemelerinin ardından AA muhabirine şu bilgileri verdi:

"10 bin kapasiteli bir tesis. Şu anda tesiste doğaya salınmak üzere 8 bin civarında kekliğimiz var. Tamamen doğal yollardan yetiştiriliyorlar. 4 ay içerisinde Türkiye'nin muhtelif yerlerine gönderilecek hale geliyorlar. Doğu Karadeniz'in bu anlamda tek istasyonu burası. Yıllık 10 bin kınalı keklik üretimini burada gerçekleştirebiliyoruz. Çok önemli bir rakam. Buradan şimdilik 6 ile gönderiyoruz."

Memiş, kınalı kekliğin doğadaki zararlılarla doğal yönden mücadelede önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayvanlar bizim bu coğrafyayı, dünyayı paylaştığımız ortaklarımız ve paydaşlarımız. Süne ile mücadelede en etkili argüman kınalı kekliklerdir. Bu hayvanları doğaya saldığımızda müthiş derecede hububata karşı zararlılarla da mücadeleyi sağlamış oluyoruz. Doğal keklik anlamında Kelkit ilçemiz bu işin Türkiye'de en iyi yapılacağı yerlerinden biri çünkü ilçede doğal keklik popülasyonumuz fazla. Tesisin kentimize kazandırılmasında emekleri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Gümüşhane Milletvekilimiz Cihan Pektaş ve Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a teşekkür ediyorum."

- "İlçenin yapısı doğal üretime müsait"

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da Türkiye'deki ender tesislerden birisinin ilçelerinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin doğal yapısı ve iklim koşulları itibarıyla keklik üretimine müsait olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "İlçemizin de bulunduğu Kelkit Havzası'nda kekliğimizin nesli avlanma yoluyla azalmaya başlamıştı. Kekliğin yaşaması için kurak havanın hakim olması lazım. İlçemizde kurak bir iklime sahip. Uğraşlarımız neticesinde böyle bir tesisi ilçemize kazandırmış olduk. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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