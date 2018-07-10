Süne avcısı kınalı keklikler yetiştiriliyor

VEYSEL KARA - Türkiye'nin 8'inci, Doğu Karadeniz'in tek kanatlı üretim istasyonunda popülasyonun artırılması ve tarım zararlısı süne ile mücadele amacıyla kınalı keklik üretimi başladı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Karşıyaka köyündeki 40 dekarlık alanda yapımına Mart 2016'da başlanan ve Mayıs 2018'de hizmete giren istasyonda yıllık 10 bin kınalı keklik üretilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Samsun, İstanbul, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep, Afyon ve Malatya'nın ardından ülkedeki 8'inci kanatlı üretim istasyonu olan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal edilen Kelkit Kanatlı üretim İstasyonu'nda bir veteriner hekim ve 4 işçi görev yapıyor.

Yozgat ve Malatya şube müdürlüklerinden temin edilen 5 bin yumurta ve 3 bin 500 civcivle kınalı keklik üretimine başlanılan istasyonda, ilk etapta üretilen 8 bin kınalı keklik, Çorum, Giresun, Iğdır, Kocaeli, Kütahya ve Ordu'daki kınalı keklik popülasyonunun artırılması amacıyla bu illere gönderilecek.

Gelecek yıl ise 10 bin keklik yumurtasının üretilmesi ve ihtiyaç duyulan illere gönderilmesi hedeflenen istasyonda üretilen kınalı keklikler, tarımsal üretime zarar veren süneyle mücadelede etkin rol oynayacak.