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"Süneyle mücadelede yüzde 90 başarı sağlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Şahin Bilgiç: - "2009'dan 2015'e kadar süne zararlısını ortadan kaldırmak için doğaya faydalı böcek ve keklik salımı yaparak, bu kararlı mücadelede yüzde 90 başarı sağladık. Bu sayede bölgemizde üretilen buğdaylar ekmek olacak kalitede ve rekoltesi yüksek durumda"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2009'dan 2015'e kadar süne zararlısını ortadan kaldırmak için doğaya faydalı böcek ve keklik salımı yaparak, bu kararlı mücadelede yüzde 90 başarı sağladıklarını, bu sayede bölgede üretilen buğdayların ekmek olacak kalitede ve rekoltesinin yüksek durumda olduğunu bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre Bilgiç, borsanın 4. olağan meclis oturumunda yaptığı konuşmada, süne zararlısına yönelik çalışmalardan bahsetti.

Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir mücadele yürüttüklerini belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"2009'dan 2015'e kadar süne zararlısını ortadan kaldırmak için doğaya faydalı böcek ve keklik salımı yaparak, bu kararlı mücadelede yüzde 90 başarı sağladık. Bu sayede bölgemizde üretilen buğdaylar ekmek olacak kalitede ve rekoltesi yüksek durumda. Türkiye'nin birçok yerinde süne zararlısı var. Üretilen buğdaylar neredeyse yemlik olarak kullanılamayacak nitelikte ama bizim verdiğimiz bu mücadele boşa gitmemiştir. Faydalı olan çalışmalar zaman içerisinde neticesini gösteriyor."

- "Pamuk eski günlerine dönme eğiliminde"

Bilgiç, ATB lisanslı depolarının ilk defa buğdayla dolduğu gibi diğer depoların da dolma noktasına geldiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doluluğun devamını mısırda da görmek istiyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Elektronik Ürün Senedi oluşturun. Bu senetlerle ürününüzü değerinde satarsınız. Lisanlı depolara ürün döken üreticiler devletin sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır. Pamuk eski günlerine dönme eğiliminde. Bu yıl 200 bin tonun üzerinde bir beklenti var. Pamukta devlet destekleri devam ettiği müddetçe pamuğumuz, mısırımız gibi bütün ürünler değer bulacaktır. Bu değerin ehemmiyetini de lisanslı depolar öne çıkaracaktır. 2023 hedeflerimiz içerisinde pamuktaki lisanslı depolar da var. Ben hem pamuğun hem de mısırın bölge üreticilerimize helal ve bol kazançlar getirmesini diliyorum."

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