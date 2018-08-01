"Süneyle mücadelede yüzde 90 başarı sağlandı"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2009'dan 2015'e kadar süne zararlısını ortadan kaldırmak için doğaya faydalı böcek ve keklik salımı yaparak, bu kararlı mücadelede yüzde 90 başarı sağladıklarını, bu sayede bölgede üretilen buğdayların ekmek olacak kalitede ve rekoltesinin yüksek durumda olduğunu bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre Bilgiç, borsanın 4. olağan meclis oturumunda yaptığı konuşmada, süne zararlısına yönelik çalışmalardan bahsetti.

Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir mücadele yürüttüklerini belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"2009'dan 2015'e kadar süne zararlısını ortadan kaldırmak için doğaya faydalı böcek ve keklik salımı yaparak, bu kararlı mücadelede yüzde 90 başarı sağladık. Bu sayede bölgemizde üretilen buğdaylar ekmek olacak kalitede ve rekoltesi yüksek durumda. Türkiye'nin birçok yerinde süne zararlısı var. Üretilen buğdaylar neredeyse yemlik olarak kullanılamayacak nitelikte ama bizim verdiğimiz bu mücadele boşa gitmemiştir. Faydalı olan çalışmalar zaman içerisinde neticesini gösteriyor."