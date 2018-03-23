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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi, "Ortak Akıl Birlikte Yönetim” anlayışıyla düzenlediği esnaf toplantılarının dördüncüsünü mesire kafede gerçekleştirdi.Proje kapsamında; mesire kafede düzenlenen kahvaltı programlarıyla, ilçe esnaflarının istek ve şikayetleri dinlendi, çözüme ulaştırmak için notlar alındı.Toplantıda Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.Esnafın şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu için ortak yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek; ”Sungurlu’ya hep birlikte sahip çıkacağız.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

Sungurlu Belediyesi, "Ortak Akıl Birlikte Yönetim” anlayışıyla düzenlediği esnaf toplantılarının dördüncüsünü mesire kafede gerçekleştirdi.
Proje kapsamında; mesire kafede düzenlenen kahvaltı programlarıyla, ilçe esnaflarının istek ve şikayetleri dinlendi, çözüme ulaştırmak için notlar alındı.
Toplantıda Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.
Esnafın şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu için ortak yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek; ”Sungurlu’ya hep birlikte sahip çıkacağız. Burası bizim vatanımız, yurdumuz ve ata evimizdir. Sungurlu için ben ve ekibim çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle bir araya gelelim eksiklerimizi, doğrularımızı konuşalım, programlarımızı bu doğrultuda oluşturalım. Fikirleriniz, önerileriniz bizim için önem arz ediyor. Sizlerde bizi kırmayıp buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. " şeklinde konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

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