Sungurlu’da 70 kursta 670 kişi okuma-yazma öğreniyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde merkez ve köylerde birçok farklı noktada açılan 70 kursta 670 kişi okuma-yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Yavuz Selim İlkokulu’nda açılan kurslar ziyaret edildi.

Kaymakam Mitat Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Şahin’den kurslar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Mitat Gözen, "Kurslarımıza devam eden kursiyerlerimizle sohbet ettik ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Kursiyerlerimizin hepsinin büyük bir gayretle, büyük bir istekle çalıştıklarını gördüm. İlçemizdeki eğitim kadromuz da gerçekten büyük bir fedakârlık ile çalışıyor. Kısa bir süre olmasına rağmen bazı kursiyerlerimiz işi yarı etmişler. Bu gayretle inşallah yakın zamanda okuma-yazma öğrenecekler. Biliyorsunuz vatandaşlarımız hastaneye gittikleri zaman neresi muayenehane, neresi poliklinik, neresi kan alma merkezi, otobüse bindikleri zaman hangi otobüs nereye gidiyor? Birçok alanda yaşadıkları zorluklar ortadan kalkacak. Bize düşen de vatandaşlarımızın bu eğitimi almaları, okuma-yazmayı öğrenmeleri noktasında gerekli desteği sağlamak. Bu seferberliği önemsiyoruz. Bütün ilçe halkı olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak ta sahip çıkıyoruz" dedi.

Kaymakam Gözen, "Kurslara devam etmeyen vatandaşlarımız tespit edildiği zaman görüşerek, ikna edilerek kurslara katılmaları sağlanacak. Amacımız yüzde 100’e ulaşmak. Yani okuma-yazma bilmeyen vatandaşımız kalmasın, hedefimiz bu. Bu anlamda gerekli doküman desteğini de sağlayacağız. Birkaç ay içerisinde kursiyerlerimizin okuma-yazmayı öğrendiklerini hep beraber gelip göreceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç olacak. Bu konuda kararlılığımız tam. İnşallah kamu personelimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, eğitim camiamız bu projeye dört elle sarılıp, en iyi sonucu alma noktasında gayret edeceğiz. Kursiyerlerimize de cesaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.