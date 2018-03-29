Sungurlu’da öğrenci servis araçları denetlendi

Sungurlu’da Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.
Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleri sabahın erken saatlerinde 3 ayrı noktada yapılan denetimlerde okula geliş saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.
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