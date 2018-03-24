Sungurlu'da trafik kazaları: 8 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Özay Polat'ın (45) kullandığı 34 ZN 6535 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 8'inci kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdikten sonra araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardımcı olmaya çalıştı.

Bu sırada aynı istikametten gelen Veysal Kahveci (21) yönetimindeki 06 EF 0390 plakalı otomobil de aynı noktada yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Filiz (41), Rufat (29) ve Hasan Kaya (45), Sultan Polat (45), İzzet Danlı (31) ve Harun Kahveci (40) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.