Sunta fabrikasında işçilerin kaldığı konteynerde patlama

İnegöl ilçesinde, bir sunta fabrikasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana gelen patlamada, konteyner ile park halindeki 4 araç zarar gördü.
İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan sunta fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı depoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada, konteyner ile park halinde bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine intikal ederek yangını kısa sürede kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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