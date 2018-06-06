Sunta fabrikasında işçilerin kaldığı konteynerde patlama

İnegöl ilçesinde, bir sunta fabrikasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana gelen patlamada, konteyner ile park halindeki 4 araç zarar gördü.

İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan sunta fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı depoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, konteyner ile park halinde bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine intikal ederek yangını kısa sürede kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

